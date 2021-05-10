Ребров установил несколько рекордов чемпионата Венгрии по футболу

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров установил рекорды по количеству набранных очков и пропущенных голов в чемпионате Венгрии.

В субботу, 8 мая, команда нашего соотечественника совершила камбэк в выездном матче последнего тура первенства страны против "Гонведа" (2:1) и набрала 78 баллов по итогам сезона 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте "Ференцвароша", клуб из Будапешта стал первым, которому удалось заработать столько очков в чемпионате с 12 участниками и 33 турами. Прежний рекорд принадлежал Томасу Доллю (2015/16) и Реброву (2019/20) – 76 пунктов.

Кроме того, подопечные украинца пропустили всего 22 гола в 33 поединках, что на один мяч меньше, чем в 2016 году. Вместе с Сергеем чемпионский титул в составе "Ференцвароша" завоевали и другие наши соотечественники – Александр Зубков и Игорь Харатин.

Как сообщал OBOZREVATEL, эта победа в первенстве Венгрии стала для Реброва третьей подряд. Украинский специалист пожаловался на ситуацию со своим будущем в клубе из Будапешта.