Ани Лорак впервые в деталях рассказала о романе с Сергеем Ребровым

Украинская певица Ани Лорак призналась, что легендарный динамовец Сергей Ребров в свое время предлагал ей стать любовницей.

Именно по этой причине отношения между артисткой и бывшим футболистом "Динамо" не сложились, заявила Лорак в эфире программы "Судьба человека":

"Мы познакомились в Лондоне. Просто взгляд, просто общение и заинтересованность друг другом и взаимная симпатия. Казалось, пообщались и все должно было закончится, но человек искал пути и номера телефонов. Когда мужчина одержим и когда хочет – он этого добивается. Но тут случилось такое, что когда он добился желаемого, он не знал, что с этим делать, потому что понял, что он не готов. Или предложил мне роль .которая мне не подошла. Роль девушки для встреч меня не интересовала"

Украинка призналась, что это стало причиной расставания:

"Он предлагал мне роль любовницы, к которой я не была готова. Поэтому вот так все и случилось. Чувства умерли на уровне зародыша. Я поняла, что это не мой путь и дальше ничего не произошло. В какой-то момент, когда я это все поняла, я сказала "Нет, так не будет!"

Ребров продолжал искать встречи, но Лорак просто поменяла номер телефона и оборвала все линии общения:

"Конечно было сложно, когда ты в чувствах, в любви и у тебя все болит: "А-а-а-а! Я хочу его видеть! Где он?! Я без него жить не могу!?" Я поняла, что у меня есть палочка-выручалочка - творчество. Я написала украинский альбом, который стал платиновым и который принес мне популярность. Родилась песня "Мрiй про мене"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии.