Футболист, веселившийся в России во время войны, захотел вернуться в сборную Украины

Украинский защитник московского "Динамо", выступающий в аренде в немецком "Бохуме" Иван Ордец хочет вновь играть за "желто-синих". 30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины в марте 2018-го.

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В 2019 году он из "Шахтера" перешел в "Динамо" Москва, после чего перестал вызываться в национальную команду. После этого в сборную его не вызвали.

"Конечно, я готов, я я могу играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера. Если он посчитает нужным меня вызвать, то вызовет", , – сказал Ордец в интервью журналисту "Интера" Роману Кадемину на Youtube-канале THE GAME.

Ранее Ордец признался Кадемину, что ему было очень нелегко оставаться в России после начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что в конце мая прошлого года по завершению сезона "Динамо" Москва устроило праздничный корпоратив, где присутствовал и Иван.

Футболист весело танцевал вместе с одноклубниками, смеялся и праздновал 9-е место в российской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ордец лишь на пятом месяце полномасштабной войны покинул российский клуб и перебрался в чемпионат Германии.

Отметим, что Иван Ордец перебрался в московскую команду из донецкого "Шахтера" в 2019 году и подписал контракт сроком на пять лет.

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