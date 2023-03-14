''Реал'' – ''Ливерпуль'': где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в среду, 15 марта, попробует сотворить невероятный камбэк и отыграться в противостоянии с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда немецкого тренера Юргена Клоппа разгромно проиграла на своем поле 2:5 и теперь надеется на чудо.

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Встречу примет стадион "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Отметим, что "Ливерпуль" лишь один раз выигрывал в Мадриде. В 1/8 финала Лиги чемпионов в 2009 году англичане выиграли благодаря единственному голу израильского легионера Йосси Бенаюна.

В то же время в последних семи противостояниях между командами англичане сумели добыть лишь одну ничью. Аналитики считают фаворитами испанцев. На победу "Реала" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех гостей достигают уровня 2,87.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) может отстранить "Барселону" от еврокубковых турниров, если будет доказана вина клуба в коррупционном скандале.

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