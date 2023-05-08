'Милан' – 'Интер': где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Розыгрыш футбольной Лиги чемпионов 2022/2023 близится к своей развязке. В среду, 10 мая, в первом матче полуфинального противостояния состоится миланское дерби – поединок "Интера" и "Милана".

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Встреча состоится на поле стадиона "Сан-Сиро". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Интер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

Фаворитом игры считается "сине-черная" команда". Ставки на победу "Милана" принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,00. А показатели на успех "Интера" достигают уровня 3,20.

Отметим, что в сезоне 2002/2003 эти итальянские команды пересекались на этой же стадии ЛЧ. Тогда "красно-черные" оказались сильнее соперника благодаря выездному голу Андрея Шевченко и в итоге выиграли трофей.

В нынешнем сезоне "Милан" и "Интер" провели уже три матча. В чемпионате команды обменялись домашними победами 3:2 и 1:0, а в поединке за Суперкубок Италии "красно-черные" потерпели разгромное поражение 0:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал итоги 1/2 финала и победителя Лиги чемпионов.

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