''Реал'' – ''Челси'': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в среду, 12 апреля, сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Команды, в составе которых выступают украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик, встретятся в столице Испании.

Видео дня

Поединок примет легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Челси". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Фаворитом первой встречи 1/4 финала считается испанская команда. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,60.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 5,50.

КТО СУДЬЯ В МАТЧЕ "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Франсуа Летесье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Стефани Фраппар.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работу которой будет отвечать поляк Томаш Квятковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– "Челси" – команда, полная звезд. Мы испытали много проблем против "Челси" в прошлом сезоне. Мы должны уважать их. Понятно, что это другая команда, у которой много внутренних проблем, но у них хорошие игроки, и они, безусловно, будут мотивированы на хорошую игру.

Фрэнк Лампард, главный тренер "Челси":

– "Реал" – фаворит в матче, но в нашем спорте нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Если спортсмен не справляется, то он не попадает в топ-команды. Не думаю, что здесь что-то новое для моих игроков. Но мы должны воспользоваться случаем, потому что на этом этапе турнира ставки повышаются. Надо верить, что мы сможем выстоять под серьезным давлением.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл – Канте, Ковачич, Фернандес – Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты известного футбольного портала Goal.com назвали главную причину неудач Михаила Мудрика в "Челси".

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