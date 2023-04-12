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"Реал" – "Челси": онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
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'Реал' – 'Челси': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в среду, 12 апреля, сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Команды, в составе которых выступают украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик, встретятся в столице Испании.

Видео дня

Поединок примет легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Челси". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

''Реал'' – ''Челси'': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Фаворитом первой встречи 1/4 финала считается испанская команда. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,60.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 5,50.

КТО СУДЬЯ В МАТЧЕ "РЕАЛ" – "ЧЕЛСИ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Франсуа Летесье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Стефани Фраппар.

''Реал'' – ''Челси'': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работу которой будет отвечать поляк Томаш Квятковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– "Челси" – команда, полная звезд. Мы испытали много проблем против "Челси" в прошлом сезоне. Мы должны уважать их. Понятно, что это другая команда, у которой много внутренних проблем, но у них хорошие игроки, и они, безусловно, будут мотивированы на хорошую игру.

''Реал'' – ''Челси'': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Фрэнк Лампард, главный тренер "Челси":

– "Реал" – фаворит в матче, но в нашем спорте нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Если спортсмен не справляется, то он не попадает в топ-команды. Не думаю, что здесь что-то новое для моих игроков. Но мы должны воспользоваться случаем, потому что на этом этапе турнира ставки повышаются. Надо верить, что мы сможем выстоять под серьезным давлением.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

''Реал'' – ''Челси'': онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси": Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл – Канте, Ковачич, Фернандес – Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты известного футбольного портала Goal.com назвали главную причину неудач Михаила Мудрика в "Челси".

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