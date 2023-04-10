''Реал'' – ''Челси'': где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" в среду, 12 апреля, проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Испанцы и англичане, который встречались на этой же стадии в минувшем розыгрыше турнира, сыграют на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Челси". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. В составе гостей ожидается появление украинца Михаила Мудрика.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Обе команды накануне очной дуэли в ЛЧ проиграли в национальном чемпионате. "Челси" в первом матче под руководством нового тренера Фрэнка Лампарда уступили "Вулверхептону" (0:1), а "Реал" уступил "Вильярреалу" (2:3).

В 1/4 финала прошлого сезона команды устроили потрясающую битву. Испанцы обыграли соперника в Лондоне 3:1. Однако англичане в ответном матче были близки к выходу в полуфинале, забив три гола за час игры. "Реалу" удалось перевести противостояние в овертайм, в котором форвард Карим Бензема оформил для мадридцев путевку в следующий раунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты известного футбольного портала Goal.com назвали главную причину неудач Михаила Мудрика в "Челси".

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