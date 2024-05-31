'Реал' – 'Боруссия': онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в субботу, 1 июня, попытается в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов. Команда вратаря сборной Украины Андрея Лунина будет противостоять дортмундской "Боруссии", которая становилась обладателем трофея в 1997 году, когда одолела туринский "Ювентус".

Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли" в столице Англии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Боруссия". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "РЕАЛ" – "БОРУССИЯ"

Лига чемпионов. Финал

Лондон, стадион "Уэмбли"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения), арбитр VAR: Нейц Кайтазович (Словения)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 0:0

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25 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Карло Анчелотти объявил, что Лунин будет на скамейке запасных, а с первых минут выйдет Тибо Куртуа.

25 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. В Лондоне будет поставлена точка в нынешнем клубном сезоне. "Реал" и "Боруссия" дошли до финального матча ЛЧ.

Немцы в нынешнем турнире показали просто феноменальные результаты. Команда тренера Эдина Терзича выиграла "группу смерти", где также были "Милан", ПСЖ и "Ньюкасл". А в плей-офф "Боруссия" прошла ПСВ, мадридский "Атлетико" и тот же ПСЖ.

"Реал" выиграл все шесть матчей в квартете с "Наполи", "Брагой" и берлинским "Унионом", а затем выбил из турнира "Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварию".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" и продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

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