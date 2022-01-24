'Реал' без Лунина сыграл против 'Эльче' хуже, чем с ним. Видео

Мадридский "Реал" после победы над "Эльче" в Кубке Испании, к которой приложился и украинский вратарь Андрей Лунин, едва не опозорился в игре с той же командой, но уже в Ла Лиге. Коллектив из Эльче занимает лишь 15-е место в чемпионате страны, но дай бой "сливочным" на их поле и едва не победил, но все же ограничился ничьей – 2:2. На этот раз на последнем рубеже "Реала" действовал бельгиец Тибо Куртуа.

Причем, на "Сантьяго Бернабеу" подопечные Карло Анчелотти проигрывали 0:2 после голов на 42-й и 76-й минутах. Лишь после этого Лука Модрич отыграл один гол с пенальти, а Эдер Милитао на второй добавленной минуте восстановил равновесие. Еще в середине первого тайма французский форвард Карим Бензема не реализовал 11-метровый. Смотрите лучшие моменты встречи.

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Принципиальный конкурент "Реала", "Барселона", сумел вырвать победу в гостях у "Алавеса" – 1:0. Команду тренера Хави выручил голландский полузащитник Френки де Йонг на 87-й минуте.

Этот успех позволил каталонцам подняться уже на пятое место, хотя отставание от мадридцев составляет 15 очков. "Реалу" удалось сохранить преимущество перед "Севильей" в четыре пункта, поскольку она также разошлась ничьей 2:2 с "Сельтой".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский гранд захотел купить Лунина, "Реал" заломил за украинца цену.

На днях Лунин отозвался о волевой победе "Реала" в Кубке Испании.