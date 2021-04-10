"Реал" в шторм обыграл "Барселону" в Эль-Класико и возглавил Ла Лигу

Мадридский "Реал" в центральном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу обыграл каталонскую "Барселону", добыв 98-ю победу в 246 Эль-Класико.

Встреча на стадионе "Альфредо Ди Стефано" прошла в сложнейших погодных условиях при ураганном ветре и сильном дожде и завершилась со счетом 2:1.

Поединок начался без раскачки, с острых атак обеих команд. Мяч не задерживался в центре поля и уже на 14-й минуте счет был открыт.

Васкес нашел Бензема низким кросом и французский нападающий пяткой переправил мяч в ближний угол – 1:0.

Хозяева продолжали давить и спустя 14 минут удвоили преимущество. После удара Тони Крооса со штрафного мяч зацепил поясницу Деста, задел Альбу и влетел в ворота – 2:0.

На 35-й минуте Вальверде должен был делать счет разгромным. Винисиус с паса Модрича убежал в отрыв, выдал шикарный пас на 22-летнего уругвайца, который попал в штангу, а вторую попытку от Васкеса потянул тер Стеген.

Под занавес тайма Месси мог сократить отставание, но сперва его удар после углового попал в шатнгу, а со со второй попыткой справился Куртуа,

После перерыва "Барселона" больше контролировала мяч, и смогла сократить отставание.

На 60-й минуте Месси сделал навес в штрафную, Гризманн пропустил дальше на Мингесу, где центральный защитник "Барсы" неуклюже забил гол – 1:2.

Последние секунды выдались ураганными. Мощный штурм каталонцев едва не привел к голу, однако подопечные Зидана свою победу не отдали.

"Реал Мадрид" – "Барселона" 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 13 Бензема, 2:0 – 28 Кроос, 2:1 – 60 Мингеса.

Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес (Одриосола, 43), Модрич, Кроос (Иско, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Каземиро, Винисиус Жуниор (Марсело, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).

Барселона – тер Стеген, Дест (Гризманн, 46), Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Альба, Дембеле (Брэйтуэйт, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 64), Педри (Тринкау, 81), де Йонг, Лангле, Месси.

Предупреждения: Педри (23), Араухо (26), Начо (69), Альба (84), Каземиро (89).

Удаление: Каземиро (90).

Этот успех позволил "Реалу" набрать 66 очков и возглавить турнирную таблицу в Ла Лиге.

Турнирная таблица

Отметим, что предыдущее Эль-Класико состоялось в октябре 2020 года и завершилось со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" уверенно победил "Ливерпуль".