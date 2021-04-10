"Реал" в шторм обіграв "Барселону" в Ель Класiко і очолив Ла Лігу

Мадридський "Реал" в центральному матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу обіграв каталонську "Барселону", здобувши 98-у перемогу в 246 Ель Класіко.

Зустріч на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" вiдбулася в складних погодних умовах при ураганному вітрі і сильному дощі і завершилася з рахунком 2:1.

Поєдинок розпочався без розкачки, з гострих атак обох команд. М'яч не затримувався в центрі поля і вже на 14-й хвилині рахунок був відкритий.

Тоні Кроос.

Васкес знайшов Бензема низьким кросом і французький нападник п'ятою переправив м'яч у ближній кут – 1:0.

Господарі продовжували тиснути і через 14 хвилин подвоїли перевагу. Після удару Тоні Крооса зі штрафного м'яч зачепив поперек Деста, зачепив Альбу і влетів у ворота – 2:0.

Дощ під час матчу.

На 35-й хвилині Вальверде повинен був робити рахунок розгромним. Вінісіус з пасу Модріча втік у відрив, видав шикарний пас на 22-річного уругвайця, який потрапив в штангу, а другу спробу від Васкеса потягнув тер Стеген.

Під завісу тайму Мессі міг скоротити відставання, але спершу його удар після кутового влучив в шатнгу, а зі зі другою спробою впорався Куртуа,

Після перерви "Барселона" більше контролювала м'яч, і змогла скоротити відставання.

На 60-й хвилині Мессі зробив навіс в штрафний, Грізманн пропустив далі на Мінгесу, де центральний захисник "Барси" незграбно забив гол – 1:2.

Ліонель Мессі.

Останні секунди видалися ураганними. Потужний штурм каталонців ледь не призвів до голу, однак підопічні Зідана свою перемогу не віддали.

"Реал Мадрид" – "Барселона" 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 13 Бензема, 2:0 – 28 Кроос, 2:1 – 60 Мінгеса.

Реал Мадрид – Куртуа, Менді, Мілітао, Начо, Васкес (Одріосола, 43), Модріч, Кроос (Іско, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Каземіро, Вінісіус Жуніор (Марсело, 72), Бензема (Маріано Діас, 72 ).

Барселона – тер Стеген, Дест (Грізманн, 46), Мінгеса, Араухо (Моріба, 72), Альба, Дембеле (Брейтуейт, 81), Бускетс (Серджіо Роберто, 64), Педрі (Трінкал, 81), де Йонг, Лангле, Мессі.

Попередження: Педрі (23), Араухо (26), Начо (69), Альба (84), Каземіро (89).

Вилучення: Каземіро (90).

Ця перемога дозволила "Реалу" набрати 66 очок і очолити турнірну таблицю в Ла Лізi.

Турнірна таблиця

Відзначимо, що попереднє Ель Класiко відбулося в жовтні 2020 року і завершився з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" впевнено переміг "Ліверпуль".