Расписание матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе 11 октября

Квалификационная кампания Мундиаля в понедельник продолжается еще 11 матчами. Почти все они, кроме одного, начнутся в 21:45. Выясняют отношения команды четырех групп – E, G, H, J. Четыре из них покажут на украинском телевидении – каналах группы "Футбол".

Самыми интригующими обещают быть противостояния в когорте J, где наш бывший соперник по Евро-2020, Северная Македония, ведет с Арменией заочную борьбу за вторую строчку.

Группа Е

21:45. Беларусь – Чехия

21:45. Эстония – Уэльс

Группа Н

19:00 Кипр – Мальта (ТВ: "Футбол 2")

21:45. Словения – Россия

21:45. Хорватия – Словакия (ТВ: "Футбол 1")

Группа G

21:45. Латвия – Турция

21:45. Нидерланды – Гибралтар

21:45. Норвегия – Черногория

Видео дня

Группа J

21:45. Северная Македония – Германия (ТВ: "Футбол 2")

21:45. Румыния – Армения (ТВ: "Футбол 3")

21:45. Исландия – Лихтенштейн

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси догнал Неймара по голам в отборе ЧМ и обидел Суареса.

Тем временем, Александр Петраков рассказал об игре Украина – Босния, которая пройдет во вторник, 12 октября, во Львове.