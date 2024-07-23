Раскрыты детали демарша 'Динамо' перед матчем Лиги чемпионов

Футболисты киевского "Динамо" не станут пожимать руки игрокам белградского "Партизана" перед матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Кроме того, украинцы отказались от традиционного обмена вымпелами капитанами команд перед стартовым свистком.

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Именно в этом заключается бойкот, который "бело-синие" объявили своим сербским соперникам, о чем накануне заявил главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. "Мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий", – сказал наставник столичного клуба.

Така резкая реакция наших соотечественников стала ответом на участие "Партизана" в так называемом братском кубке, который в начале июля состоялся в Москве. Сербы провели на нем два поединка – разгромно уступили ЦСКА (0:3) и победили по пенальти "Динамо" (2:2, пен. 4:2).

В украинском клубе сочли невозможным приветствовать тех, кто продемонстрировал солидарность с агрессорами. Кроме того, в двух матчах противостояния "Динамо" и "Партизана" запрещен доступ на стадионы гостевым болельщикам.

Отметим, что первая встреча киевлян и белградцев пройдет во вторник, 23 июля. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Партизан". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина за несколько дней до старта нового еврокубкового сезона лишилась одного из своих представителей.

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