Раскрыта огромная сумма, которую получает Черчесов за победы сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу за победы в товарищеских матчах помимо обычной зарплаты тренерам и персоналу получает 20 миллионов рублей (220 000 евро или 7,2 млн грн), сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников, лично главному тренеру Станиславу Черчесову идет из них около 10 процентов (+/-) от этой суммы, остальное делится на администраторов, массажистов и помощников. Премии футболистам идут отдельной графой.

За ничьи тариф порядка 110 000 евро (около 10 миллионов рублей).

Сообщается, что до чемпионата мира бонусы были намного ниже: за победы тренерам платили 9 млн рублей на всех, а за ничьи – около 4 млн.

Следующий матч у сборной России запланирован на 24 марта. Россияне сыграют против Мальты в отборочном цикле ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Черчесов нахамил шоумену в прямом эфире после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 по футболу.