Ракицкий высказался о приходе Луческу в "Динамо" и раскритиковал ультрас киевлян

Экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий признался, что немного удивился, узнав о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", и заявил, что не осуждает его выбор.

В интервью телеканалу "Матч ТВ" украинец объяснил это решение Мистера тем, что он очень соскучился по футболу. Он считает, что румынский специалист все равно остается великим человеком и тренером.

"Немного удивился, да. Но Мистер – большой человек в спорте. Сколько он без работы просидел? Год точно. Очень соскучился по футболу. Нам его жена в "Шахтере" в свое время рассказывала: "Когда вы в отпуске, он потихоньку умирает, а когда команда из него выходит – оживает". Вот он и принял такое решение. Ни в коем случае не хочу его осуждать. По мне – это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего "Шахтера" сделал личностями. Если кто-то говорит плохое, значит, они Луческу просто не уважают. Пусть в таком случае лучше на себя смотрят", – поделился своим мнением Ракицкий.

Ярослав не понимает, почему фанаты киевского клуба агрессивно настроены против Луческу, так как с его приходом команда начала показывать результат.

"Читал, что ультрас "Динамо" не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда "Шахтеру" можно было заранее вешать золотые медали ("горняки" оторвались от "Динамо" на 23 очка – Ред.). Так что не знаю, что им надо", – добавил Ракицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее своим мнением о назначении Луческу в "Динамо" поделился защитник "горняков" Сергей Кривцов.