Ракицкий стал в ворота вместо вратаря на матче УПЛ. Видео

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий был вынужден провести остаток матча против "Днепра-1" в воротах на позиции голкипера после удаления Анатолия Трубина. 33-летему футболисту дали вратарские перчатки и футболку с фамилией Шевченко (второй вратарь "горняков").

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На последних секундах встречи на поле "Арены Львов" произошла массовая драка между игроками. По итогам потасовки Екатерина Монзуль удалила трех футболистов, в том числе и основного вратаря "Шахтера".

Так как к тому моменту все замены были сделаны, Игор Йовичевич поставил в рамку своего ветерана.

Такое решение вызвало бурную реакцию на скамейке запасных "оранжево-черных", а особенно у Андрея Пятова.

Стоит отметить, что за оставшееся время Ярослав гол не пропустив, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл "Днепр-1" и в 14-й раз в своей истории завоевал чемпионство Украины.

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