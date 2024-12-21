Ракетный удар по Киеву забросил автомобиль футболиста сборной Украины на забор. Фото и видео

Уничтоженный автомобиль на заборе в центре Киева после удара российской баллистикой, фотографии с которым появились на страницах множества Telegram-каналов, принадлежит футболисту сборной Украины Ивану Калуюжному. Техника полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

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26-летний полузащитник "Александрии" припарковал машину рядом с эпицентром взрывов 20 декабря. В результате мощнейшей детонации транспортное средство взрывной волной отбросило на приличное расстояние.

У себя в Instagram Иван сделал репост фотографии, сделанную его другом на месте обстрела.

"Авто Ивана Калюжного хотело перелезть через забор", – с грустной иронией подписал снимок автор.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробаллистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

Позже стало известно, что в результате атаки погиб мужчина. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В 16:25 в КГВА уточнили, что в результате сегодняшнего ракетного удара в Киеве уже увеличилось количество пострадавших. Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей – помощь была оказана на месте. Всего пострадало 13 человек.

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