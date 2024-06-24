Радикальные изменения: УЕФА назвал состав сборной Украины на решающий матч Евро-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 26 июня, проведет решающий матч группового турнира чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные Сергея Реброва определят свою судьбу на первенстве в поединке против Бельгии.

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Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Аналитики официального сайта Европейского футбольного союза (УЕФА) уверены, что в этом поединке наставник "сине-желтых" кардинально изменит тактическую схему. Эксперты предполагают, что украинцы против одной из сильнейших сборных мира сыграют в три центральных защитника.

В паре с Ильей Забарным и Николаем Матвиенко сыграет представитель "Днепра-1" Александр Сваток. Также в УЕФА ожидают возвращения в стартовый состав основного левого защитника Виталия Миколенко, в результате чего в запас отправится Александр Зинченко.

Состав сборной Украины на матч с Бельгией по версии УЕФА: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик – Яремчук.

Напомним, что сборной Украины для гарантированного выхода из группы нужно побеждать команду Бельгии. Ранее OBOZ.UA представил все расклады для нашей команды. Отметим, что букмекеры твердо уверены, что Румыния и Словакия попытаются выбросить кого-то из пары Украина – Бельгия, расписав ничью в заключительный игровой день.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, выйдет ли сборная Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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