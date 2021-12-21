Шевченко с "Дженоа" неожиданно отобрал очки у "Аталанты" Малиновского

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
95
Шевченко с 'Дженоа' неожиданно отобрал очки у 'Аталанты' Малиновского

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, в 19-м туре чемпионата Италии в Серии А сыграл вничью с "Аталантой", где играет украинец Руслан Малиновский. Поединок в "Генуи" на стадионе Луиджи Феррарис завершился со счетом 0:0.

Хозяева, который по котировкам букмекеров были в роли аутсайдеров, изначально прижались к своим воротам. Гости владели тотальной инициативой и практически все игровое время провели у ворот Марко Спортьелло.

Матч завершился со счетом 0:0

Было заметно, что игроки "Дженоа" добавили в агрессии. Стала ощущаться тренерская заметна Шевченко: команда более активно шли в атаку, но так и не смогли создать реально опасные моменты.

Видео дня
Аталанта проводила все атаки через середину поля

Не смогли похвастаться множеством возможностей забить гол. Команда из Бергамо атаковала более академично, позволяя защите легко разрушать все попытки открыть счет.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

"Ювентус" обыграл "Дженоа".

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

"Дженоа" проиграл четыре матча с Шевченко в Серии А

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

"Дженоа" проиграл "Милану"

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.

ИталияГенуяЧемпионат ИталииДженоа