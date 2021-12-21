Шевченко с "Дженоа" неожиданно отобрал очки у "Аталанты" Малиновского
Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, в 19-м туре чемпионата Италии в Серии А сыграл вничью с "Аталантой", где играет украинец Руслан Малиновский. Поединок в "Генуи" на стадионе Луиджи Феррарис завершился со счетом 0:0.
Хозяева, который по котировкам букмекеров были в роли аутсайдеров, изначально прижались к своим воротам. Гости владели тотальной инициативой и практически все игровое время провели у ворот Марко Спортьелло.
Было заметно, что игроки "Дженоа" добавили в агрессии. Стала ощущаться тренерская заметна Шевченко: команда более активно шли в атаку, но так и не смогли создать реально опасные моменты.
Не смогли похвастаться множеством возможностей забить гол. Команда из Бергамо атаковала более академично, позволяя защите легко разрушать все попытки открыть счет.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.
Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).
Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.
Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.