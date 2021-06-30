Пятов после выхода Украины в 1/4 финала Евро-2020 резко обратился к критикам

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов передал "большой привет" всем тем, кто всячески критиковал игру национальной команды на Евро-2020. Футболист "Шахтера" напомнил, что настоящие болельщики умеют разделять не только победы, но и горечь от неудач.

Пятов недавно отпраздновал свое 37-летие и после триумфа в поединке со Швецией опубликовал в Instagram пост-обращение к украинцам. "Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение "до" и "после" каждого матча! Без исключений!" – написал голкипер.

Он также уколол тех "болельщиков", которые при любой возможности не упускают шанс поглумиться над неудачами сборной Украины: "Большой привет профессиональным диванным критикам".

Видео дня

Напомним, Украина вышла из группы, финишировав на третьем месте с одной победой и двумя поражениями. Именно благодаря шведам "желто-синие" и оказались в плей-офф.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был рад победе, однако дал понять, что расслабляться игрокам рано и нужно усердно готовиться к новому матчу.

Матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над шведами Украине предстоит сыграть в 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Матч пройдет в Риме, впервые на турнире англичане сыграют не дома.