'Пусть гордится своей нацией': российские футболисты устроили скандал в Казахстане, обозвав чукчей арбитра. Видео

Тренерский штаб команды российской футбольной Медиалиги 2DROTS угодил в грандиозный скандал на международном турнире, который проходил в казахстанском Костанае. Во время игры с местным SD Family наставники московского клуба выражали недовольство судейством, а также оскорбляли арбитров по национальному признаку.

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Недовольство гостей вызвал один из эпизодов, в котором казахстанский арбитр показал игроку 2DROTS желтую карточку. Главный тренер москвичей Дмитрий Кузнецов вскипел после этого решения рефери и с откровенным пренебрежением начал того оскорблять, обозвав чукчей.

"Кому ты что показываешь, ты, урод, бл*? Посмотри на себя. Кому он рассказывает? Кто это? Чукча е***ая. Ох***шие", – выкрикнул Кузнецов. При этом один из его ассистентов призвал успокоиться наставника 2DROTS.

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В то же время другой помощник Кузнецова поддержал его. "Ну, по факту же. Пускай гордится своей нацией, б***ь", – заявил тренер. В свою очередь фанаты россиян поддержал высказывания наставников и массово атаковали страницы SD Family в соцсетях и Telegram, где продолжили травлю казахов, называя их клоунами.

Интересно, что после этого российские футболисты покинули поле в знак протеста, однако через некоторое время вернулись и поединок был доигран. Тренер же 2DROTS так и не появились на скамейке.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Боснии и Герцеговины 2017/18 и чемпион Словении 2018/19 Нардин Мулахусейнович не будет играть за футбольный клуб "Жальгирис" из-за поддержки России.

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