Титулованному футболисту в Литве прилетела карма за его любовь к России

Чемпион Боснии и Герцеговины: 2017/18 и чемпион Словении 2018/19 Нардин Мулахусейнович не будет играть за футбольный клуб "Жальгирис". Как сообщает пресс-служба команды из Вильнюса, 25-летний боснийский нападающий и команда решили разойтись "по обоюдному согласию".

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Причиной такого решения стало выступления Мулахусейновича в чемпионате России. Форвард уже после начала полномасштабного вторжения в Украину подписал контракт с "Динамо" Махачкала за который успел сыграть 12 матчей.

На этой неделе босниец приехал в столицу Литвы, чтобы подписать контракт с "Жальгирисом". Однако после разговора клуба с представителями игроков обе стороны решили не продолжать сотрудничество без согласования окончательных условий контракта.

15min.lt уточняет, что именно ультрас "зеленых" сподвигли руководство не заключать контракт с футболистом. В соцсетях фанаты устроили бунт из-за подписания игрока, который с января по июль 2023 выступал в РФ.

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