ПСЖ и МЮ пытаются организовать многоходовку с тренерами

Английский "Манчестер Юнайтед" после отставки Уле-Гуннара Сульшера никак не может найти себе постоянного тренера. Руководство "Красных дьяволов" надеялось на приход Зинедина Зидана, но француз отказался принимать команду посреди сезона. К тому же бывший наставник "Реала" не знает английский язык и ему нужно время на изучение.

Теперь все внимание МЮ переключилось на тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, пишет Sky Sports. Аргентинец в течение 2014-2019 гг. успешно работал в английской Премьер-лиге с "Тоттенхэмом" и легко вернется в знакомую среду. Однако боссы французского гранда не хотят его отпускать.

Правда, парижане тоже задумались о назначении Зидана и провели с ним предварительные переговоры. И если звездный специалист таки решится возглавить команду Месси и Неймара, тогда ПСЖ готов отпустить Почеттино в Манчестер. Пока же контракт Маурисио во Франции действует до лета 2023 года.

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Многие уже склоняются к тому, что Майкл Каррик будет руководить МЮ до окончания сезона 2021/2022, если не случится чего-то экстраординарного. В воскресенье, 28 ноября, его ждет выездная дуэль с "Челси".

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