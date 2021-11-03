Провал чемпиона России и спасение от Роналду: результаты Лиги чемпионов 2 ноября

В Лиге чемпионов во вторник, 2 ноября, состоялись очередные 8 поединков группового сезона. Встречи прошли в квартетах E, F, G и H.

Главным матчем для украинских болельщиков стала игра в Киеве где "Динамо" дало бой "Барселоне", но все равно проиграло. При этом столичные футболисты сохраняют шансы на пле-офф ЛЧ, в то время как чемпион России питерский "Зенит" их уже потерял.

Команда Ярослава Ракицкого была разгромлена в гостях "Ювентусом" (4:2) и не сможет подняться выше 3-го места в группе H.

Среди других матчей стоит отметить триллер в Италии, где "Аталанта" Малиновского сыграла вничью 2:2 с "Манчестер Юнайтед". Спас англичан от поражения их лидер Криштиану Роналду, забив по голу на последних секундах каждого из таймов.

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Лига чемпионов: результаты 2 ноября

"Бавария" Германия – "Бенфика" Португалия 5:2 (2:1, 3:1)

Голы: 1:0 – 26 Левандовски, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 38 Морато, 3:1 – 49 Сане, 4:1 – 61 Левандовски, 4:2 – 74 Нуньес, 5:2 – 84 Левандовски.

Бавария – Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис (Ричардс, 65), Коман (Мусиала, 64), Гнабри (Сарр, 85), Сане (Мюллер, 72), Горетцка, Киммих (Забитцер, 72), Левандовски.

Бенфика – Влаходимос, Вериссимо, Вертонген, Морато, Мейте, Жилберто, Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 77), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 64), Пицци (Рафа Силва, 64), Гримальдо (Гонсалу Рамуш, 77), Яремчук (Нуньес, 64).

Предупреждения: Вериссимо (45), Упамекано (50), Ньянзу (69).

"Динамо Киев" Украина – "Барселона" Испания 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 70 Фати.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев, Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).

Барселона – тер Стеген, Мингеса, Эрик Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Альба, Нико Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Депай, Фати (Бальде, 87), Гави (Дембеле, 65).

Предупреждения: Эрик Гарсия (20), Гармаш (41), Буяльский (45), Гави (46), Лангле (50).

"Аталанта" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 12 Иличич, 1:1 – 45 Роналду, 2:1 – 56 Сапата, 2:2 – 90 Роналду.

Аталанта – Муссо, де Рон, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Копмейнерс, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Мэле, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Байи, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Уан-Биссака, Погба (Матич, 69), Мактомини (Санчо, 87), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Рэшфорд (Кавани, 69), Шоу, Роналду.

Предупреждение: Мактомини (51).

"Вильярреал" Испания – "Янг Бойз" Швейцария 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 36 Капу, 2:0 – 89 Данджума.

Вильярреал – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 75), Пино (Чуквуэзе, 59), Парехо (Мойсес Гомес, 90), Капу, Коклен (Альберто Морено, 75), Диа (Тригерос, 59), Данджума.

Янг Бойз – Фэвр, Хефти (Масерас, 75), Лаупер, Бюрги, Гарсия (Лефор, 75), Фасснахт, Эбишер, Сьерро (Мамбимби, 75), Нгамале (Сьебатшо, 82), Элиа, Ридер.

Предупреждения: Педраса (38), Сьерро (51), Нгамале (53), Марио Гаспар (54), Эбишер (61), Парехо (78), Элиа (90).

"Севилья" Испания – "Лилль" Франция 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 15 Окампос, 1:1 – 43, пенальти Дэвид, 1:2 – 51 Иконе.

Севилья – Буну, Навас (Монтьель, 65), Кунде, Диего Карлос, Акунья, Сусо (Жордан, 57), Оливер Торрес, Окампос, Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Рафа Мир (Эн-Несири, 57).

Лилль – Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе, Андре, Саншеш (Языджи, 72), Бамба, Дэвид, Веа (Онана, 75).

Предупреждения: Дилэйни (42), Эн-Несири (61).

"Вольфсбург" Германия – "Ред Булл" Австрия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 3 Баку, 1:1 – 30 Вебер, 2:1 – 60 Нмеча.

Вольфсбург – Кастельс, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Штеффен, 73), Баку, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герхардт (Руссийон, 73), Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча.

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Онгене (Соле, 77), Вебер, Ульмер, Зайвальд, Сучич (Адаму, 77), Камара (Кьергор, 89), Ааронсон, Окафор, Адейеми (Шешко, 63).

Предупреждения: Вегорст (28), Брукс (68), Нмеча (83), Ульмер (87).

"Ювентус" Италия – "Зенит" Россия 4:2 (1:1, 3:1)

Голы: 1:0 – 11 Дибала, 1:1 – 26, автогол Бонуччи, 2:1 – 58, пенальти Дибала, 3:1 – 73 Кьеза, 4:1 – 82 Мората, 4:2 – 90 Азмун.

Ювентус – Шченсны, Данило, Бонуччи (Ругани, 85), де Лигт, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала (Кулусевски, 86), Бернардески (Рабьо, 80).

Зенит – Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Караваев (Малком, 59), Сутормин, Барриос, Мостовой (Круговой, 59), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 75).

Предупреждения: Ловрен (54), Локателли (68), Кулусевски (89).

"Мальме" Швеция – "Челси" Англия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 56 Зиеш.

Мальме – Далин, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Бергет (Ларссон, 86), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Пенья (Левицки, 58), Рикс (Ольссон, 57), Чолак, Нанаси (Налич, 74).

Челси – Менди, Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер, Лофтус-Чик, Аспиликуэта, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 74), Зиеш (Баркли, 74), Алонсо, Хавертц.

Предупреждения: Тиаго Силва (69), Лофтус-Чик (80).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Юношеской лиге УЕФА "Динамо" U-19 добыло разгромную победу над ровесниками из "Барселоны".