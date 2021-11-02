"Динамо" разгромило "Барселону" в Киеве и гарантировало выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Молодежный состав киевского "Динамо" добыл крупную победу над каталонской "Барселоной" в Юношеской лиге УЕФА. 19-летние столичные футболисты победили своих ровесников из Испании со счетом 4:1. Матч состоялся на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Благодаря этой победе "бело-синие" точно сыграют в плей-офф турнира. Победитель группы выйдет в 1/8 финала ЛЧ, второе место – в 1/16-ю. У киевлян после 4 туров 10 очков. Они возглавляют группу E.

Уже в самом дебюте подопечные Игоря Костюка вышли вперед, забив на 2-й минуте.

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Сенегальский вингер Сабма Диалло получил мяч на левом фланге штрафной, обыграл защитника и точным "выстрелом" в дальний угол рикошетом от штанги отправил мяч в сетку – 1:0.

Гости усилиями Хуана Давида Фуэнтес восстановили равновесие на 37-й минуте.

На 40-й минуте вторую желтую карточку получил Ильяс Ахомаш, оставив "Барселону" в меньшинстве.

Окрыленные киевляне бросились атаковать и смогли забить победный гол в раздевалку. Отметился Кирилл Попов.

После перерыва столичные футболисты владели инициативой и смогли реализовать еще два момента. Максим Дячук на 66-й минуте успешно сыграл после подачи углового.

За 7 минут до финальной сирени все тот же Диалло сделал счет разгромным, оформив дубль.

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Напомним, что две недели назад эти же клубы в Барселоне расписали ничью, при этом не реализовав по ходу поединка ни одного из своих моментов.