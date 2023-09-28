'Промах века' с пенальти в Турции стал вирусным в сети. Видео

Нападающие турецкого "Галатасарая" Керем Актюркоглу и Мауро Икарди попали в курьезную ситуацию в чемпионате страны по футболу. В матче 3-го тура против "Истанбулспора" аргентинец решил не бить пенальти, а разыграть его с одноклубником.

Получив право на 11-метровый, звезда сборной Аргентины решил скосплеить Лионеля Месси и Луиса Суареса. В свое время их необычный пенальти в поединке за "Барселону" стал настоящей звездой интернета.

Икарди решил сделать также, но Актюркоглу не смог попасть по пустым воротам. Видео эпичного фейла разлетелось по социальным сетях, получив от пользователей название "промаха века".

Видео дня

Стоит отметить, что в итоге встреча все равно завершилась победой "Галатасарая". Спустя пять минут отметились все те же "герои". Гол на счету Икарди, а результативный пас отдал Актюркоглу.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Галатасарай" с 16 очками идет на первом месте. "Истанбулспор" занимает предпоследнюю строчку (2 балла).

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