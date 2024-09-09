'Примерно одного уровня': Ребров ответил на вопрос о поражении Украины от Албании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил уверенность в то, что все участники группы 1 Дивизиона В Лиги наций находятся на одном уровне. Наставник "сине-желтых" отметил, что поражение его подопечных от албанцев только подтверждает эту мысль.

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Об этом Ребров заявил на прес-конференции перед матчем с Чехией во втором туре турнира, который состоится во вторник, 10 сентября. По словам специалиста, в поединке против еще одного участника Евро-2024 он ждет агрессивной игры соперника и соответствующей реакции своей команды.

"Это уровень сборных, здесь собраны лучшие игроки. У нас было преимущество с Албанией, но мы проиграли. Это означает, что команды приблизительно одного уровня. Я не считаю, что есть какое преимущество у Чехии или Украины. Нам нужно показать другое настроение, надо отреагировать на то, что было с Албанией. Мне нравится стиль игры в Чехии. Это агрессивный футбол, есть конкуренция и сложно выделять кого-то. Все игроки понимают, как им нужно поступать. Мы это видели на Евро. Но нам нужно смотреть на себя и показывать свой футбол. И нужно показать реакцию после Албании", – сказал Ребров.

Напомним, что Украина проиграла Албании, открыв счет в матче. Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко после матча едко высмеял "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал футболистов сборной Украины за матч с албанцами на старте Лиги наций.

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