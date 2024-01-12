При участии обладателей 'Золотого мяча': в УАФ раскрыли детали проведения конгресса, где должны выбрать преемника Павелка

12 января в столичном Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению внеочередного XXVI конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором должны избрать нового президента федерации. Нынешний ее глава Андрей Павелко, вероятнее всего, покинет свой пост.

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Как известно, исполком УАФ поручил администрации и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные уставом мероприятия по подготовке и проведению мероприятия. Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, информирует официальный сайт УАФ.

"Подготовка к конгрессу продолжается согласно утвержденному графику. К процессу привлечены все соответствующие службы и подразделения ассоциации. Сейчас мы подтверждаем участие в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Также мы продолжаем получать подтверждение и от приглашенных почетных гостей. В частности, на конгресс приглашены обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов. Будет там и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Подтвердили приезд в Дом футбола также глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Завершается согласование деталей визита представителей ФИФА и УЕФА, отдельных ассоциаций европейских стран", – сказал на совещании Вадим Костюченко.

По решению исполкома УАФ внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев, начало – в 12:00). Единственным кандидатом на должность нового президента ассоциации является Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Шевченко отказался от предложения возглавить сборную Азербайджана, заявив, что больше не намерен работать тренером.

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