Президента "Олимпика" могут пожизненно отстранить от футбола после матча с "Шахтером" в УПЛ

Михаил Морозов Футбол 16:18, 26.03.2021 Обновлено: 16:32, 26.03.2021

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка предложил пожизненно отстранить президента "Олимпика" Владислава Гельзина от футбола из-за инцидента после поединка с "Шахтером" в украинской Премьер-лиге.

Как сообщается на YouTube-канале "Профутбол Digital", секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) Игорь Грищенко рассказал, что в действиях владельца донецкой команды был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, Гельзина обвиняют во вмешательстве в работу арбитров путем захода в их раздевалку, использовании ненормативной лексики во время послематчевого интервью и дискриминации "определенных личностей".

Президент "Олимпика" не смог прийти на заседание КДК УАФ из-за положительного теста на коронавирус. Он попросил перенести разбирательство по его делу на более поздний срок из-за состояния здоровья и необходимости лучше подготовиться к заседанию в юридическом плане.

Напомним, что после матча с "Шахтером" в УПЛ Гельзин ворвался в прямой эфир во время интервью тренера своей команды Юрия Калитвинцева и обматерил судей, работавших на поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого президент "Олимпика" выступил с жестким заявлением по поводу судейского беспредела в украинском футболе.

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