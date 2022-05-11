Президент УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Кравчука

На 89-м году ушел из жизни первый президент Украины, председатель попечительского совета ФК "Динамо" (Киев) Леонид Кравчук.

Свои соболезнования по поводу смерти Леонида Макаровича выразил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Вниманию президента ФК "Динамо" Киев Игоря Суркиса

Уважаемый господин президент! Дорогой друг!

От имени УЕФА и от себя лично примите наши глубокие соболезнования по поводу кончины первого президента Украины, главы попечительского совета ФК "Динамо" (Киев) Леонида Кравчука.

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В нашей памяти он останется выдающимся государственным и политическим деятелем. В сложный с политической точки зрения период для вашего государства он внес исторический вклад в становление независимой Украины как равноправного члена международного сообщества.

На протяжении всей жизни его связь с футболом и ФК "Динамо "Киев" была сильной, искренней, исполненной любви и страсти. В его лице футбольный мир потерял не только функционера, который может послужить примером для многих, но и настоящего футбольного болельщика.

Выражаем искренние соболезнования членам семьи и близким покойного.

С уважением

Александр Чеферин

Президент УЕФА"