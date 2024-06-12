Президент Молдовы после товарищеского матча вышла к сборной Украины и пожелала успеха на Евро-2024. Видео

Во вторник, 11 июня, после разгромной победы, одержанной сборной Украины по футболу в поединке против Молдовы, Майя Санду пообщалась с нашими игроками. Президент Республики вышла к ним прямо на поле после матча, чтобы поздравить.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола. УАФ также обнародовала соответствующие фото и видео.

Как известно, сборная вечером 11 июня сыграла в гостях против Молдовы. Наша команда выиграла со счетом 4:0.

После матча президент Молдовы Майя Санду вышла на футбольное поле. Она пообщалась с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и украинскими футболистами. Санду пожелала нашей сборной успехов на Евро-2024.

Как видно из кадров, Санду держала в руках флаг Молдовы, шутила и пыталась говорить по-украински. Украинские футболисты встретили ее искренними аплодисментами.

Напомним, что Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии.

Украина начнет свои выступления июня в Мюнхене матчем с Румынией. Во 2-м туре украинская команда встретится 21 июня в Дюссельдорфе со Словакией.

Завершит сборная Украины групповой раунд 26 июня в Штутгарте матчем против Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июня сборная Украины по футболу провела заключительный спарринг в преддверии старта финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. Соперниками подопечных Сергея Реброва стали представители Молдовы. Встреча принимала стадион "Зимбра" в Кишиневе. Игра закончилась разгромным счётом 4:0.