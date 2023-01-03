Президент ФИФА отметился гнусным поступком у гроба с Пеле. Фотофакт

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал селфи на фоне гроба с Пеле. Чиновник посетил прощальную церемонию с легендарным форвардом, скончавшимся 29 декабря в Бразилии.

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Во время общения с различными знаменитостями и футболистами, Инфантино взял в руки телефон и сделал несколько совместных фотографий.

Снимки разлетелись по социальным сетях, вызвав большой скандал. Болельщики в Twitter назвали сложившуюся ситуацию позором.

Также юзеры обратили внимание, что на некоторых фото у Инфантино на лице небольшая улыбка.

Сам глава ФИФА был вынужден оправдаться. У себя в Instagram он заявил, что якобы лишь выполнял просьбу друзей.

"Товарищи по команде Пеле просили снять нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому, чтобы быть полезным, я взял телефон одного из них и помог им. Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это и буду продолжать помогать, чем смогу тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола", – написал Инфантино.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Инфантино и его организация оказались в эпицентре громкого скандала после награждения победителей чемпионата мира-2022 и появления на поле посторонних людей, которые фотографировались со сборной Аргентины и трофеем.

Отметим, что перед церемонией награждения ЧМ-2022 президента ФИФА освистал заполненный стадион в Катаре. Инцидент случился в тот момент, когда диктор объявлял фамилии официальных лиц, который будут участвовать в торжественном мероприятии.

Напомним, что Международная федерация футбола отказалась транслировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После этого постоянный представитель Украины при ООН Кислица рассказал о случае с Путиным и Инфантино.

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