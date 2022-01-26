Суркис высказался о "назначении" Шевченко тренером "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что бывший тренер сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко возглавит команду в ближайшее время. По словам 63-летнего босса клуба, он не собирается менять румынского наставника Мирчу Луческу.

В разговоре с журналистом YouTube-канала "Бомбардир" Суркис высказался предельно ясно.

"Скажу откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо" [после отставки в "Дженоа"]. У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года.

Видео дня

Пока тренером "Динамо" является Луческу, я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры", – подытожил Суркис-младший.

Однако упомянул о возможности для Шевы в дальнейшем.

"Никогда не говори "нет". С Шевченко у меня ассоциируются большие победы "Динамо". Он и топ-нападающий, и топ-человек. Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу", – сказал Суркис.

Напомним, Андрея Николаевича сейчас сватают на пост главного тренера сборной Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис впервые прокомментировал ситуацию с Шевченко в "Дженоа": "Это его ошибка".

Также Суркис сказал, чем ответит "Динамо" на трансферы "Шахтера" за 60 млн евро.