'Позор мировых лидеров': экс-тренер 'Шахтера' высказался о войне и поддержал Украину

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Картуш назвал позором мировых лидеров войну в Украине. При этом португальский специалист не назвал Россию агрессором, а главаря Кремля Владимира Путина – преступником.

Об этом сам Каштрурассказал в интервью бразильскому изданию Terra. Он также поддержал Украину и заявил о помощи украинцам.

"В первую очередь я считаю, что это позор для всего мира, позор для мировых лидеров из-за того, что там происходит. Я думаю, что мировые лидеры должны нести мир, а не быть пропагандистами войны. И когда появляется какой-то мировой лидер, продвигающий войну, он должен столкнуться с сопротивлением, и тогда начнется мир. В данном случае война победила мир, это позор для всех нас. Я крепко обнимаю всю Украины и украинцев", – сказал Каштру.

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Отметим, что Луиш Каштру два года возглавлял донецкий "Шахтер" – с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл чемпионат страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкий "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что, вероятнее всего, покинет украинский клуб.