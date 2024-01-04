Появилось видео, во что оккупанты превратили стадион в Донецке, где 'Шахтер' дебютировал в Лиге чемпионов

Сотрудник "Шахтера" Олег Барков выложил видео, снятого на стадионе "Шахтер", расположенном на территории центрального парка культуры и отдыха имени А. Щербакова в оккупированном Донецке. "Горняки" играли на этой арене до 2004 года, после чего переехали на РСК "Олимпийский".

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Судя по короткому отснятому материалу, за спорткомплексом никто не следит. Он полностью заброшен и постепенно все больше и больше разрушается. На месте газона появился пустырь. Там, где раньше были трибуны, проросли небольшие деревья.

"То, что осталось от легендарного стадиона "Шахтер" в Донецке. Здесь Шахтер дебютировал в Лиге чемпионов, здесь было много побед и эмоций, а я впервые увидел большой футбол. Конечно, сейчас это визитная карточка оккупации. Разруха и упадок", - подписал ролик Барков.

Напомним, что "Шахтер" свой номинально первый лигочемпионовский матч (второй тур квалификации) провел на этой арене против эстонской "Левадии". Встреча завершилась победой украинцев со счетом 4:1.

Раньше на стадионе проходили еврокубковые встречи. Вместимость трибун была 31 718 человек. Дважды сюда приезжала сборная Украины по футболу: на товарищескую игру против Румынии (20 августа 2003, поражение 0:2) и матч отбора на чемпионат Европы 2004 против Северной Ирландии (6 сентября 2003, 0:0).

Тут в 1995 году убили президента "Шахтера" Александра Брагина.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года появилось видео, как сейчас выглядит "Донбасс Арена". Легендарный стадион, на котором ранее проводились матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы по футболу и исполняла свои песни Бейонсе, теперь выглядит как массивная заброшка.

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