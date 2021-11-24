'Повезло': динамовец Гармаш скромно оценил свой гол в матче с 'Баварией'

После четвертого поражения "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов, "Баварии", свое мнение о матче высказал автор единственного гол киевлян Денис Гармаш. 31-летний полузащитник, который в последнее время освоился на позиции форварда, оригинально оценил собственные действия.

Слова футболиста приводит официальный сайт УЕФА. Гармаш также признался, какие указания получал от Мирчи Луческу.

"Повезло. Хорошо, что забил, но не взяли три очка – это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать защищаться при отходе к своим воротам.

Форвардом себя я не чувствую, но тренер выпускает [на этой позиции]. Может, что-то видит во мне: что могу зацепиться, отдать, придержать мяч. Я же просто радуюсь возможности играть", – искренне поделился мыслями Гармаш.

Видео дня

"Одно радует: наконец забили первый гол. Во втором тайме мы пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили, хоть и уступили.

Когда играли на выезде, контратаки у нас не получались. Сейчас их было больше, да и болельщики помогали, поэтому мы шли вперед. Но "Бавария" – это "Бавария", нам было тяжело", – подвел итог уроженец Луганской области.

Напомним, после ничьей в поединке "Барселоны" и "Бенфики" чемпион Украины потерял даже теоретические шансы на третье место в группе. OBOZREVATEL сообщал результаты Лиги чемпионов 23 ноября: Ракицкий спас для России еврокубки.

Мы также выделили последствия матча "Динамо" – "Бавария": прощание киевлян с Европой и наезд на судей за особое отношение.