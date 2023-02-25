Шведский полузащитник "Уотфорда" Кен Сэма, страдающий заиканием, стал настоящей звездой в соцсетях после своего послематчевого интервью. 29-летний футболист сборной Швеции забил решающий гол в поединке против "Вест Бромвича" (3:2) в Чемпионшипе (второй дивизион чемпионата Англии).

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После своего успеха Сэм не отказал журналисту, прокомментировав выступление команды и оценив свои действия.

"Было очень классно победить перед своими болельщиками. Забить гол и добыть нужный результат – это здорово", - признался футболист.

На момент публикации новости видео с Сэма в Twitter собрало 15,7 млн просмотров, 139 000 лайков и 12 000 перепостов.

В комментариях поступок вингера высоко оценили болельщики.

"Именно так футболисты становятся настоящими образцами для подражания, ставя себя в сложное положение и выходя из зоны комфорта. Многие заикающиеся люди увидят это и поверят в себя", – восхищаются юзеры.

Кен выступает за "Уотфорд" с 2018 года. В текущем сезоне игрок забил уже 5 голов и сделал 6 результативных передач. "Уотфорд" в турнирной таблице идет на 7-м месте, имея неплохие шансы на возвращение в Премьер-лигу. За зону плей-офф команда борется с "Милволлом" и "Лутоном".

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