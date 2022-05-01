Поступок Дзюбы после победы "Зенита" в РПЛ назвали "гнилью" и "позорищем". Видео

Российский комментатор "Матч ТВ" Константин Генич назвал лидера питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу "позорником", после того, как футболист отрекся от своего пари. Генич поспорил с Дзюбой, что российский нападающий "Зенита" Иван Сергеев забьет за сезон 8 голов. Свой 8-й мяч одноклубник Дзюбы забил 30 апреля в игре против "Краснодара" (2:0).

Сразу после игры во флешматчевом интервью, Артем опроверг слова Константина про спор, назвав того "желтой прессой" и заявив, что тот не имел право публиковать такую конфиденциальную информацию.

"Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно "Спартак" его забанил. Я его тоже забанил", – сказал Дзюба.

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Генич отреагировал в подобном стиле, написав у себя в Telegram-канале "Дзюба – фуфло! Позорник". Позже в интервью "Матч ТВ" он добавил, что "то, что сказал Артем, – это гниль".

Российские болельщики в комментариях отметили, что обе личности являются достаточно неприятными.

"Дзюба такую ересь несет... Но Генич тоже неадекват оторванный... в общем нашли друг друга.." – отметили юзеры.

Как сообщал оOBOZREVATEL, 15 марта Артем Дзюба отказался от вызова в национальную команду РФ на ближайший тренировочной сбор из-за войны в Украине.

Форвард санкт-петербургского "Зенита", который оскандалился интимным видео, обратился к наставнику Валерию Карпину с просьбой не включать его в список игроков сборной по семейным обстоятельствам.