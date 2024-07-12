Посмешище дня: сборная России разгромно проиграла Северной Корее в женском футболе

Женская сборная России по футболу без шансов проиграла северокорейским соперницам в товарищеском матче. Представительницы страны-агрессорки, которые отстранены от международных соревнований, на домашнем газоне ничего не сумели противопоставить азиаткам, уступив с разгромным счетом – 0:3.

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Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Точным ударом после сольного прохода отметилась Сон Ок Хон. Еще через несколько минут Зин Хон Хан вошла в штрафную россиянок и неотразимо пробила под перекладину. Третий мяч кореянки забили в концовке матча после быстрой контратаки.

Интересно, что сборная Северной Кореи входит в топ-10 мирового рейтинга женских национальных команд. Однако при этом они пропустили три последних чемпионата мира, а в истории выступлений на мундиалях не доходили дальше четвертьфинала.

На Олимпийских играх представительницы КНДР участвовали дважды в 2008-м и 2012-м и вылетали с турнира после групповой стадии. Северокореянки – трехкратные чемпионки Азии, однако в последний раз турнир они выигрывали 16 лет назад, а на Азиатских играх брали "золото" еще в 2014-м.

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