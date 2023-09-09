Украина потрепала Англию в Днепре и устроила скандал после отмены гола: знаковые матчи 'сине-желтых' против британцев

9 сентября во Вроцлаве мужская сборная Украины проведет второй поединок против Англии в отборе к чемпионату Европы-2024. В первом матче в марте этого года "сине-желтые" уступили британцам со счетом 0:2. И вообще против "Трех львов" наши футболисты играют не очень удачно – только одна победа в 9 встречах и 2 ничьих. Хотя были поединки, где "сине-желтые" были аблизки к тому, чтобы улучшить эту статистику.

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В преддверии 10 противостояния мы решили вспомнить, как ранее проходили матчи украинцев со "львами".

НА СТАРОМ "УЭМБЛИ". 31 мая 2000 года сборная Украины впервые встретилась с родоначальниками футбола в товарищеском матче. Для "сине-желтых" это была генеральная репетиция перед стартом отбора к чемпионату мира 2002 года. А вот для англичан игра с Украиной была предпоследней, которую принял перед реконструкцией легендарный лондонский "Уэмбли".

В том матче в составе Англии дебютировал легендарный полузащитник "Ливерпуля" и будущий капитан "Трех львов" Стивен Джеррард, который летом попал в заявку на Евро-2000. Сборную Украины той весной как раз возглавил Валерий Лобановский, но увезти хотя бы ничью из Лондона его команда не смогла. Голы Робби Фаулера и Тони Адамс принесли британцам победу – 2:0.

РЕПЕТИЦИЯ БЛОХИНА. Встречу с англичанами 18 августа 2004 года украинцы провели уже под руководством обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина. До матча в Ньюкасле "желто-синие" не могли выиграть девять встреч кряду, из них пять – под руководством Олега Владимировича. Не удалось прервать эту печальную серию и на туманном Альбионе.

Голы Бекхэма, Оуэна и Райт-Филлипса позволили хозяевам добыть победу со счетом 3:0. Хотя, как сходились во мнении СМИ, "сине-желтые" выглядели конкурентно и такого крупного поражения не заслуживали. Тот факт, что Блохин и его штаб сумел поставить игру команды показали уже первые матчи отбора к ЧМ-2006 в сентябре. Украина сыграла вничью 1:1 с Данией, обыграла 2:1 Казахстан и уверенно двигалась к своей первой путевки на мундиаль с первого места в группе.

ПЕРВЫЙ ГОЛ. 1 апреля 2009-го Украина и Англия провели между собой первый официальный матч, который пришелся на отбор к чемпионату мира-2010. "Сине-желтых" тогда принял Алексей Михайличенко и стартовал в квалификации с побед над Казахстаном и Белоруссией и ничьей с Хорватией. Украинцы были близки, чтобы увезти один балл из Лондона.

Англичане повели в счете на 29-й минуте после розыгрыша углового: Питер Крауч ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот Пятова. "Сине-желтые" отыгрались на 75-й минуте также со стандарта, когда Андрей Шевченко оказался расторопнее всех при розыгрыше штрафного. Но удержать ничью гостям не удалось – на 85-й минуте Бекхэм подал в штрафную, Джеррард выиграл верховую борьбу у Милевского, сбросил мяч Терри, который вырвал победу для англичан – 2:1.

ПОБЕДА ОТ НАЗАРЕНКО. В том же 2009-м Украина наконец-то добилась и первой победы над европейским грандом. 10 октября в Днепропетровске шикарный гол Сергея Назаренко помог "сине-желтым" дожать соперника – 1:0. Эта победа позволила команде Михайличенко выйти в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2010. А сама встреча вышла весьма драматичной.

Несмотря на то, что в этом матче англичанам уже ничего не было нужно, поскольку команда Капелло досрочно обеспечила себе победу в группе, они не давали спуску хозяевам. Правда, уже в дебюте встречи гости остались в меньшинстве, когда за фол на Милевском удалили голкипера англичан Грина. Но Шевченко не сумел забить пенальти и все решил дальний удар Назаренко на 29-й минуте. Мяч немного срикошетил от защитника и влетел в верхний угол ворот Джеймса – 1:0.

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ. Самый скандальный поединок между собой Украина и Англия сыграли 9 июня 2012 года в Донецке в заключительном матче группового этапа Евро-2012. Команду Блохина устраивала только победа, тогда как подопечные Ходжсона для выхода в плей-офф могли позволить себе сыграть и ничью.

Матч вышел достаточно зрелищным, зрители увидели на поле много борьбы, но завершилось все громким скандалом. Англия открыла счет в начале второго тайма благодаря точному удару Уэйна Руни, а затем мяч влетел уже в сетку ворот британцев. Но венгерский рефери Виктор Кашшаи не засчитал чистый гол Марко Девича, хотя мяч после удара нападающего "Шахтера" пересек линию ворот почти на метр, прежде чем его выбил Джон Терри.

Украинские футболисты возмущались и апеллировали к арбитру и проспавшему эпизод лайнсмену, но гол не засчитали. И хоть в дальнейшем хозяева выглядели лучше соперника и создавали моменты, воспользоваться ими не сумели, уступив 0:1 и не выйдя из группы. УЕФА и Кашшаи потом признали ошибку, но от этого легче не стало.

НА РАВНЫХ. Не успел отгреметь скандал на Евро-2012, а англичанам и украинцам уже предстояло сразиться в рамках отбора к чемпионату мира-2014. И обе встречи завершились вничью. Хотя 11 сентября 2012-го в Лондоне "сине-желтые" были очень близки к победе. Благодаря голу Евгения Коноплянки на 38-й минуте гости долгое время вели в счете.

Но за три минуты до конца основного времени судья поставил в ворота Пятого пенальти и Лампард восстановил равновесие – 1:1. И хоть через минуту арбитр за вторую желтую карточку удалил с поля Джеррарда, украинцы не успели воспользоваться численным преимуществом.

А через год, в сентябре 2013-го, команды разошлись нулевым миром уже на "Олимпийском" в Киеве. Англия, как и в отборе на ЧМ-2010, выиграла группу, а Украина уступила ей одно очко и финишировала второй. Однако в стыковых матчах проиграла Франции.

САМЫЙ ОБИДНЫЙ. Самый крупный и болезненный разгром от англичан 0:4 сборная Украины получила в четвертьфинале Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Героическая победа над Швецией на 120-й минуте (2:1) 1/8 финала придавала уверенность команде Шевченко перед матчем с фаворитами чемпионата Европы. Но игра не сложилась.

В поединке на "Стадио Олимпико" в Риме украинцы пропустили от Харри Кейна уже на четвертой минуте встречи. Затем мужественно боролись до перерыва, но снова ухитрились пропустить на старте второй половины от Гарри Магуайра после подачи со штрафного и понемногу посыпались – через четыре минуты, на 50-й, дубль сделал Кейн, а а Джордан Хендерсон поставил точку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что следить за событиями в матче Украина – Англия можно в нашей онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024.

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