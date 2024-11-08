'Пошел и убил. Делаю то, что хочу': Путин цинично высказался об Олимпиаде, прикрывшись религией

Кремлевский диктатор Владимир Путин нелепо раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года, которые минувшим летом прошли в Париже. Главарь российского террористического государства, который развязал преступную войну против Украины, назвал ее "оскорблением верующих христиан".

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Об этом Путин заявил во время Валдайского форума, пишет Telegram-канал "Пул №3". Признанный Международным уголовным судом в Гааге военный преступник раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и, прикрываясь религией принялся рассуждать об убийствах людей.

"Не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Ведь если можно кого-то оскорблять, религиозные чувства и говорить "это моя свобода, я делаю то, что хочу". Но так можно и до убийства дойти. "Хочу убить!". "Я хочу убить" – пошел и убил. Это выражение моей свободы. Так что ли? Чушь, конечно! Люди не чувствуют границ каких-то, краев не видят", – сказал Путин.

Ранее приспешница режима Путина лыжница Вероника Степанова набросилась на спортсменов из РФ из-за их участия в Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей.

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