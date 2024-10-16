'Зачем вы туда ездили?' Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' набросилась на россиян из-за Олимпиады-2024

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, набросилась на спортсменов из РФ из-за их участия в Олимпиаде-2024. Победительница Игр-2022 в Пекине в командных соревнованиях в очередной раз отметилась травлей соотечественников и выслужилась перед режимом Владимира Путина.

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Об этом Степанова заявила в интервью изданию "БИЗНЕС Online". По ее словам, на Олимпийские игры россияне должны ехать только в том случае, "когда есть очень большая вероятность на победу". Исходя из извращенной логики спортсменки, на главные соревнования в карьере должны ехать лишь несколько десятков атлетов.

"Моя позиция: ехать на Олимпиаду стоит только в том случае, когда есть очень большая вероятность на победу. Не победа ради победы, а для того, чтобы напомнить миру, откуда этот спортсмен. "Золото" – это тридцать секунд славы перед камерами, надо им пользоваться. Я многих спортсменов, выступивших в Париже, не понимаю. За исключением наших теннисисток другие медали не привезли. Спрашивается: зачем вы туда ездили? В туристических целях? Ради спонсорского телефона? Хотели фото с Томасом Бахом?" – возмутилась Степанова.

Ранее лыжница с чувством собственной исключительности потребовала "абсолютное равенство с другими сборными по всем вопросам", чем вызвала насмешки болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей.

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