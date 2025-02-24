Мегамашина, которая не разбирается в футболе? Как работает главный суперкомпьютер планеты

"Суперкомпьютер Opta предсказал". Эту фразу слышал едва ли не каждый футбольный фанат. Но знаете ли вы, как работает эта мегамашина, и насколько ей можно доверять? И что еще считает эта компания? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Как устроен суперкомпьютер?

Компания Opta (полное название "Opta Sports") была основана почти 30 лет назад. Сначала она должна была анализировать матчи Английской Премьер-лиги из сезона 96/97. В партнерстве с другой компанией – еще старшей Stats Perform – они вывели статистику на самый высокий уровень: сегодня можно узнать о том, сколько в среднем минут или касаний нужно английской команде, чтобы забить; в какой зоне поля клуб играет увереннее; какое среднее длина кроссов у какого-нибудь защитника со своей половины… Дальше компании запустили проект прогнозов на ключевые турниры планеты. Из микса проверенных моделей, технологий и искусственного интеллекта родился новый вид футбольного суперкомпьютера.

Модель Opta Prediction оценивает вероятность. То есть – какой шанс того, что условный "Ливерпуль" завершит сезон на 1 строчке, а "Вулверхэмптон" – на 17-й. Или кто выиграет Лигу чемпионов. Или кто будет победителем отдельного матча в эти выходные. Модель учитывает силу соперников и дополнительные факторы, а затем тысячи раз симулирует каждый матч тура. Так же проводят имитации для каждой команды турнира. Затем все прогнозы собирают вместе и создают усредненную таблицу сезона. К примеру, для АПЛ проводят 50 тысяч симуляций одного розыгрыша.

Какие данные собирает Opta для прогноза?

Прогнозные модели ИИ, используемые Stats Perform, тренируются на миллионах отдельных баз данных Opta. Они используют исторические, сезонные и игровые данные. Opta Predictions также берет дополнительные сигналы – например, букмекерские математические ожидания. Ориентируясь на глобальные рынки ставок, суперкомпьютер может сделать свою таблицу цифр более человечной. Например, "МЮ" в последних 6 матчах был каждый раз сильнее "Эвертона". Но в эту субботу манкунианцы едва спаслись в очном матче 2:2. Поэтому, по модели прошлого "Юнайтед" доминирует, хотя на поле было полное преимущество ирисок. Человеческий фактор и другие условия позволяют корректировать прогноз и сделать ожидания от спарринга более близкими к реальности.

Модели трансформируются и настраиваются с помощью десятков разных данных. Основные – это точные цифры статистики: владение мячом, эффективность матчей за предыдущие периоды, попытки ударов, присутствие в последней трети, цифровые показатели преимущества над соперниками разного уровня, попадание в створ, точность пасов между футболистами на разных флангах или сколько времени игрок провел не на своей позиции после указания тренера. Все, что можно отследить во время матча, загружается в суперкомпьютер для расчета 38 матчей АПЛ. И так несколько десятков тысяч раз!

Но не только цифрами живет проект. Суперкомпьютер получает для анализа даже информацию о времени суток, типе матча и погоде! Принимаются в расчет специфические для команды данные – сильные и слабые стороны футболистов, их эффективность в последних матчах, настрой и соревновательный дух. И даже не столь очевидный, но очень важный фактор домашнего поля.

На что Opta делает прогнозы?

Их родной турнир – АПЛ. Там дают статистику по всему, что только могут сделать на поле клубы или игроки. А также прогнозируют, кто выиграет соревнования, кто сможет попасть в зону ЛЧ, а кто пойдет на вылет. К примеру, прямо сейчас Opta дает 84%, что "Ливерпуль" заберет чемпионство. А упомянутый "МЮ", несмотря на близость к зоне вылета, не покинет элиту: расчеты дают на такое лишь 0.1%. Прогнозы не обошли и кризис "Манчестер Сити": после начала провала все расчеты пришлось корректировать. Если летом клубу обещали победу в Англии и выход в ЛЧ, то теперь горожан уже ждут и в Лиге Европы без главного титула.

Второй по популярности прогноз – на Лигу чемпионов. Именно из-за расчетов на главный турнир Европы компания широко известна за пределами Британии. До начала Этапа лиги, имитации отдавали ушастого трем командам: "Манчестер Сити", "Реал" и "Интер". Формат новой таблицы и непредсказуемый жребий даже не учитывали возможности мерсисайдцев: "Ливерпулю" давали лишь 4% на победу в ЛЧ. Сейчас же они - с отрывом главный претендент, несмотря на уменьшение процента на 3 пункта после определения их Пути в финал. "Сити" к этому моменту уже вылетел, "Интер" и "Реал" не фавориты. Вот как выглядят ожидания прямо сейчас:

Со временем Opta расширила свое представительство, появились штаб-квартиры в Германии, Испании, Португалии и США. Следовательно, они начали анализировать еще больше соревнований. Кроме футбольных топ-лиг Европы и ЛЧ, компания предоставляет статистику и прогнозирует победителей в регби, баскетболе, хоккее, бейсболе и женских турнирах.

Может ли суперкомпьютер ошибаться?

Когда "Шахтер" участвовал в Этапе лиги сезона 24/25, то Opta производила расчеты и для нашей команды: горнякам давали 3.9% на выход в весенний плей-офф (вероятно, через стыки). Хотя больше считалось, что Пушич не поднимет свою команду даже в топ-30. Максимальным прогнозом на украинскую команду был выход в полуфинал, хоть это и мизерные 0.1%. По итогу "Шахтер" не вышел в следующий раунд, финишировав 27-м. То есть десятки тысяч имитаций оказались верными, ошибаясь лишь в итоговом месте клуба.

Но на самом деле произвести расчет и учесть реальность к началу сезона – чрезвычайно сложная задача даже для самой лучшей мегамашины с искусственным интеллектом. Возьмем ту же АПЛ: там Opta еще в августе отдала 82% на победу "Сити" в лиге. Никто не мог предположить, что для горожан потеря только одного Родри станет столь критичной, а в ноябре начнется глобальный кризис. "Ливерпулю" тогда давали только 5%. Теперь Гвардиола борется за зону еврокубков, а Слот несется за первым британским кубком.

Сравните прогнозы на победителя последних розыгрышей ЛЧ. На сезон 21/22 Opta давала самые высокие шансы "Сити" и "Баварии", но триумфатором стал мадридский "Реал". Сезон 23/24, снова горожане лидеры рейтинга ожиданий – снова кубок забирают сливочные. Угадать результат континентального кубка удалось в сезоне 22/23: тогда имитации показали 25% преимущества на первый выигрыш для "Манчестер Сити" – и прогноз оправдался.

Футбол стал не просто видом спорта, он живет под контролем статистических компаний и искусственного интеллекта. Да, ещё можно проверить и сравнить десятки показателей многих топовых команд. Но даже с появлением VAR все кардинально изменилось – и суперкомпьютер часто не угадывает. Поэтому это, скорее, математическая игрушка для фанатов, чем модель с высоким уровнем точности прогнозов.