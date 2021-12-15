Португальский тренер отказывается уходить из московского 'Спартака'

В патовой ситуации оказалось руководство московского "Спартака". Российский футбольный клуб уволил португальского тренера Руя Виторию, но тот отказывается досрочно покидать свой пост. При этом "Спартак" уже договорился о контракте с новым специалистом – итальянцем Паоло Ваноли. Поскольку Витория не хочет подписывать документы о расторжении контракта, "Спартак" не может назначить на его место другого тренера.

Об этом пишет сайт "Матч ТВ". Решение об увольнении португальца акционеры "Спартака" приняли во вторник, а в среду, 15 декабря, клуб собирались представить Ваноли. Теперь же возникли трудности, и москвичам, вероятно, придется выложить гораздо большую сумму отступных за уход Витории, чем они рассчитывали.

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Руй работал в российском клубе с мая 2021 года. Недавно им восторгались, поскольку он вывел "Спартак" в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".

Однако лишь девятое место в чемпионате России побудило боссов "красно-белых" попытаться уволить тренера. Пока же итальянец Паоло Ваноли, который входил в тренерский штаб миланского "Интера", будет ждать разрешения конфликтной ситуации.

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