Португалия – Германия: видеообзор матча Евро-2020
Сборная Германии по футболу добыла свою первую победу на Евро-2020, обыграв Португалию. Встреча в центральном стадионе Мюнхена завершилась со счетом 4:2.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор матча.
Португалия – Германия 2:4 (1:2, 1:2)
Голы: 1:0 – 15 Роналду, 1:1 – 35, автогол Рубен Диаш, 1:2 – 39, автогол Геррейру, 1:3 – 51 Хавертц, 1:4 – 60 Гозенс, 2:4 – 67 Диогу Жота.
Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Рафа Силва, 58), Бернарду Силва (Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Роналду.
Германия – Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан, 63), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Киммих, Хавертц (Горетцка, 73), Кроос, Мюллер, Гнабри (Сане, 87).
Предупреждения: Хавертц (66), Гинтер (77).
До этого Португалия и Германия между собой встречались 18 раз. Лишь трижды успех праздновали португальцы. Еще 5 матчей завершились вничью.
Свой 3-й поединок на групповом этапе чемпионата Европы бундестим проведет 23 июня против Венгрии.
В этот же день Португалия в Будапеште примет Францию.