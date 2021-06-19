Португалия – Германия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Германии по футболу добыла свою первую победу на Евро-2020, обыграв Португалию. Встреча в центральном стадионе Мюнхена завершилась со счетом 4:2.

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Португалия – Германия 2:4 (1:2, 1:2)

Голы: 1:0 – 15 Роналду, 1:1 – 35, автогол Рубен Диаш, 1:2 – 39, автогол Геррейру, 1:3 – 51 Хавертц, 1:4 – 60 Гозенс, 2:4 – 67 Диогу Жота.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Рафа Силва, 58), Бернарду Силва (Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Роналду.

Видео дня

Германия – Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан, 63), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Киммих, Хавертц (Горетцка, 73), Кроос, Мюллер, Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хавертц (66), Гинтер (77).

До этого Португалия и Германия между собой встречались 18 раз. Лишь трижды успех праздновали португальцы. Еще 5 матчей завершились вничью.

Свой 3-й поединок на групповом этапе чемпионата Европы бундестим проведет 23 июня против Венгрии.

В этот же день Португалия в Будапеште примет Францию.