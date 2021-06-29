Порошенко – перед матчем Украина-Швеция: тут фантастическая атмосфера. Видео

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной Порошенко болел во время матча сборной нашей страны со шведами 29 июня. Политик рассказал о фантастической атмосфере во дворе партийного офиса, где была создана импровизированная фан-зона.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Порошенко. Он отметил, что перед началом матча состоялась мощная молитва за победу украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петр и Марина Порошенко на фоне других болельщиков были укутаны в национальные флаги.

Видео дня

В фан-зоне также собрались другие депутаты, молодежка и волонтеры.

"Настроение на победу. Здесь неимоверная фантастическая атмосфера. Такая мощная молитва за нашу победу. Приглашаем именно так болеть за Украину", – сказал лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко показал, как команда "Европейской солидарности" болела за сборную Украины во время матча с Северной Македонией 17 июня. Тогда вместе с Порошенко на видео присутствовали сопредседатель партии Артур Герасимов, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Владимир Вятрович и другие.