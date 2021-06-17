Порошенко показал, как "ЕС" болеет за сборную Украины на Евро-2020. Видео
Пятый президент Петр Порошенко показал как команда "Европейской солидарности" болела за сборную Украины в футбольном матче Евро-2020 с командой Северной Мекедонии. Поединок состоялся в четверг, 17 июня.
На своей странице в Facebook политик опубликовал видео из штаба партии, на котором вместе с коллегами по фракции на большом экране смотрит матч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Кадры были сняты в тот момент, когда сборная Украины забила второй гол в ворота соперников. Политики искренне радовались за украинцев.
Вместе с Порошенко на видео присутствуют сопредседатель партии Артур Герасимов, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Владимир Вятрович и другие.
Сам Петр Порошенко был одет в футболку сборной Украины.
"2:0! Украина впереди! Вперед к победе! Слава Украине!" – подписал политик видео.
Также поделился фотографиями с просмотра матча и нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.