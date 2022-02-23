Полузащитник 'Ювентуса' получил двойной перелом в матче Лиги чемпионов

Серьезными неприятностями завершилось для футболиста "Ювентуса" Уэстона Маккени участие в матче Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" (1:1). 23-летний полузащитник получил двойной перелом ноги и был заменен на 81-й минуте. Из-за этого американец в ближайшие недели не сможет выйти на поле.

Об этом рассказал итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем сайте. У Маккени выявили перелом второй и третьей плюсневых костей левой ноги.

Неприятность произошла в единоборстве с эквадорским защитником Первисом Эступиньяном, который лишь на 79-й минуте вышел на поле.

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В сезоне 2021/22 Маккени в 19 матчах чемпионата Италии забил три мяча и получил одну желтую карточку, а в шести встречах ЛЧ ни голом, ни пасом не отметился.

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