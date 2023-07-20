Польский клуб украинского футболиста буквой Z отпраздновал победу в квалификации Лиги чемпионов

Польский клуб "Ракув" за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин, попал в неприятную ситуацию после победы в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Польши выиграв у эстонской "Флоры" 3:0, при этом дубль сделал нападающий Лукаш Зволинский.

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"Ракув" решил обыграть фамилию футболиста, выложив пост в Twitter с акцентом на букву Z.

"Знак качества", гласила подпись под фотографией Зволиньского с огромной огненной "Z" на переднем плане.

После того, как пользователи в комментариях устроили бунт, клуб принес свои извинений и удалил скандальную фотографию.

"Сразу объясню. Намерение состояло в том, чтобы воспроизвести гифку и использовать "Z", связанную с Зорро и "Зволаком". Буква имеет много значений, но одно очень негативное. Оно было неуместным. Через мгновение после публикации мы удалили пост. Уместно признать ошибку и извиниться", — написал в Twitter пресс-секретарь "Ракува" Михал Шпрендалович.

Стоит отметить, что не все в Польше увидели в этом проблему.

"Я не знал, что Зорро тоже запретили. Жаль. Мне он нравился в детстве", – cиронизировал журналист Wirtualna Polska Дариуш Фарон.

"Я думаю, что мы все начинаем интерпретировать некоторые вещи… Известно, что Z в настоящее время ассоциируется с негативом, но давайте не будем параноить и придерживаться здравого смысла. Когда я увидел этот пост, я сразу заметил отсылку к Зорро…" – отметил Мацей Ланчковски из "Pilka Nozna".

"Давайте не сходить с ума, мы не будем убирать Зорро из поп-культуры только потому, что какой-то психопат в Кремле напал на другую страну, нарисовав такую же букву на танках. К тому же отсылка понятна, потому что знак качества", – добавил Шимон Янчик из Weszko.com.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с "Карабах Агдам" или "Линкольн Ред Импс".

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