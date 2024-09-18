Польский голкипер 'Болоньи' сломал нос лидеру 'Шахтера' и сборной Украины. Видео

Нападающий донецкого "Шахтера" Данило Сикан получил серьезную травму лица в матче Лиги чемпионов против "Болоньи". У 23-летнего футболиста сборной Украины оказался сломан нос.

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На 32-й минуте польский голкипер итальянской команды Лукаш Скорупский, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, сильно ударил локтем в лицо Сикану.

Наш соотечественник долго приходил в себя, лежа на газоне, после чего отправился получать медицинскую помощь за пределами поля.

Несмотря на все старания медицинского персонала украинский футболист так и не смог продолжить встречу.

Позже камеры выхватили Данило, сидящего на скамейке запасных. У форварда на лице была огромная гематома.

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